В «Сердце Столицы» ввели в эксплуатацию 720 тысяч квадратных метров недвижимости

Компания «Донстрой» сообщила о получении разрешения на ввод в эксплуатацию корпуса 9 в проекте комплексного освоения территории «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной. Жилой комплекс завершен на 88% — девелопер сдал более 720 тыс. кв. м недвижимости из 814 тыс. запланированных. Квартал полностью готов для проживания.

Площадь девятого корпуса составляет почти 68 тыс. кв. м. В доме расположены 669 квартир: от однокомнатных до четырехкомнатных размером от 32,8 кв. м до 105 кв. м. В корпусе установлены шесть бесшумных скоростных лифтов марки Schindler. На первых этажах находятся объекты торговли и услуг, помещение для кафе. В доме есть двухуровневый подземный паркинг на 170 машиномест с мойкой для колес на въезде.

Всего за девять лет реализации «Сердца Столицы» Донстрой построил здесь девять корпусов на 4 083 квартиры, 859 апартаментов, более 45,5 тыс. кв. м коммерческих помещений и объекты социальной инфраструктуры. В 2022 году компания передала городу новые здания для ГБОУ школы № 1253 на 500 учеников и детского сада в ее составе для 225 детей. Осенью учреждения приняли первых учеников и воспитанников.

Почти завершено и благоустройство территории проекта. В 2018 г. Донстрой обустроил прилегающий к проекту участок Шелепихинской набережной площадью 5 га, а 2021 г. компания открыла для жителей Центральный парк площадью почти 2,1 га.

Сегодня идут работы на площадке последнего десятого корпуса «Сердца Столицы» площадью около 92,6 тыс. кв. м. В нем запланирована 1 071 квартира. В продаже осталось только 40 лотов площадью от 28,4 до 109,7 кв. м. В основном, это видовые квартиры на верхних этажах.

