В рейтинг самых быстрорастущих компаний России вошёл девелопер из Москвы

РБК представил очередной ежегодный рейтинг самых быстрорастущих компаний России. В Топ-50 включён Донстрой — единственный представитель девелоперского рынка Москвы. Рейтинг составлен на основании динамики выручки за три последних года. Выручка компании за период с 2019 по 2021 годы росла каждые 12 месяцев на 35,7%, 40,2% и 43,3% соответственно.

За четыре года компания вывела на рынок два масштабных проекта комплексного освоения территорий. В 2018 году началось строительство трёх жилых комплексов «Огни», «Событие» и «Река» в районе Раменки на западе Москвы. В 2021 году стартовали продажи в проекте «Остров» в Мнёвниковской пойме. Кроме того, активно развивались ранее запущенные проекты: «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной и «Символ» в районе Лефортово.

«Сердце Столицы» на сегодня уже почти завершено, возводится последний, 10 корпус. В «Символе» введена в строй почти треть заявленного объема строительства. Портфель девелопера превышает сейчас 3,6 млн кв. м недвижимости. В продаже в пяти проектах Донстрой представлено 2 358 лотов.

При составлении рейтинга эксперты РБК рассмотрели предприятия и фирмы из 13 отраслей. Из строительной области в финальный список со всей страны вошли только три компании, включая Донстрой.

