В районе Ивановское в 2024 году сдадут два жилых дома

В районе Ивановское на улице Молостовых введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На сегодняшний день там ведутся работы по устройству фасадов, рабочие занимаются внутренней отделкой помещений.

Для жителей корпусов будет доступна подземная стоянка на 106 парковочных мест. Первые этажи будут нежилыми. Вестибюль жилой части дома будет отведен под колясочные, помещения для хранения инвентаря и технические помещения.

Новостройка будет находиться под системами охраны, контроля и управления доступом и видеонаблюдением. Двор же обустроят детской игровой площадкой с резиновым покрытием, спортплощадкой и сектора для отдыха взрослых.

