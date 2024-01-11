В районе Чертаново Южное началось строительство жилого дома
В столичном районе Чертаново Южное рабочие приступили к строительству жилого дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2025 год, оно будет находиться на улице Газопровод, з/у 7. В общей сложности в доме будет 144 квартиры, две из которых предусмотрены для маломобильных граждан.
Первый этаж здания будет нежилым – там будут размещены объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания домов. Кроме того, в доме установят четыре современных лифта.
Новостройка будет оснащена системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят и озеленят, а во дворе обустроят детскую площадку с современными качелями и горками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru