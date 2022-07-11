В проектах Донстрой продается 14% пентхаусов Москвы

По данным исследования аналитиков компании Донстрой, сегодня в жилых комплексах класса "бизнес" и выше, которые вышли на рынок столицы с начала 2020 г., продается порядка 100 пентхаусов. При этом 14% лотов приходятся на небоскребы бизнес-класса "Событие", премиальные и де-люкс кварталы проекта "Остров" в Мневниковской пойме и клубный дом "Река" в Раменках.

В компании уточнили, что больше всего пентхаусов представлено в комплексах бизнес-класса - 63%, в де-люкс-сегменте - 23%, в премиум-проектах - всего 14%.

В сообщении Донстрой также говорится, что самые просторные предложения пентхаусов зафиксированы в премиум-сегменте. Так, средний размер лота здесь достигает 270 кв. м. В де-люксе - 263 кв. м, а в бизнес-классе - 126 кв. м.

Средняя цена пентхауса в новых высокобюджетных проектах составляет 1,82 млн руб./кв. м. В бизнес-классе за такой лот придется заплатить 675 тыс. руб./кв. м, в премиум-сегменте - 1,9 млн руб./кв. м. В "де-люксе" цена доходит до 3,5 млн руб./кв. м.

Разница в стоимости пентхаусов по сравнению с обычными квартирами также варьируется в зависимости от класса проекта. В среднем, наценка на пентхаусы составляет 39%. При этом максимальная разница наблюдается в де-люкс-сегменте - 60%, значительно меньше - в премиум- и бизнес-классах - 40% и 24% с ответственно.

