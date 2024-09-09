В Пресненском районе Москвы построят жилой комплекс
Проект многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями согласован по адресу Пресненский Вал, владение 27/5, корпуса 4.1, 4.2. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Щербаков уточнил, что проектом согласована постройка многофункционального комплекса.
«Он будет состоять их двух жилых корпусов разной высотности, объединенных общим первым этажом с коммерческими помещениями», – отметил он.
Уточняется, что один из корпусов будет включать 27 этажей, а другой – 33. Также планируется автостоянка, кладовые и технические помещения.
На первом этаже расположатся общественные помещения: магазины, спорт-клубы и другие организации. В жилой части дома оборудуют места для колясок и почтовых ящиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru