В премиальном комплексе MOD появится джаз-гостиная

В историческом районе Москвы, неподалеку от Цветного бульвара, возводится многофункциональный комплекс премиум-класса MOD. Компания MR Group (генеральный директор Роман Тимохин), представила концепцию уникального общественного пространства для резидентов комплекса.

Сообщается, что на третьем этаже стилобата под клубным домом Стайн разместится дзаж-гостиная площадью 400 квадратных метров.

По словам директора по маркетингу MR Group Евгении Старковой, гостиная будет выполнена в рамках концепции проекта MOD, в основу которой заложены принципы модернизма.

«Пространство будущей гостиной задумано легко трансформируемым и пластичным, это позволит реализовать внутри различные сценарии отдыха для резидентов разных возрастов», - рассказала она.

В свою очередь, партнер архитектурного бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин сравнил интерьер проекта с литературными и музыкальными салонами 30-х годов.

«Как будто Фицжеральд и Хэмингуэй беседуют за соседним столиком и вот-вот музыкант начнет наигрывать джаз-мануш после короткого перерыва на сигару. Это место, где можно скрыться от городской суеты и ненадолго оказаться там, где время течет чуть медленнее, чем мы привыкли», - подчеркнул он.

Отмечается, что пространство будет включать в себя детскую игровую, зону для выступлений, концертов и фуршетов, а также конференц-зону.

