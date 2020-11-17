В поселке «Березки River Village» завершено благоустройство

ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») завершила работы по благоустройству и озеленению территории в коттеджном поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском шоссе. Коттеджный поселок премиум-класса находится в 17 км от МКАД. Часть территории находится на берегу реки Медвенка. Общая площадь поселка составляет 60 га, четверть занимают общественные пространства.

«Приоритетной задачей для нас являлось создание многогранного общественного пространства, позволяющего организовать насыщенный и запоминающийся досуг для каждого члена семьи рядом с домом», – рассказала директор департамента продаж Екатерина Батынкова, отметив, что компании удалось выйти на принципиально новый уровень качественной загородной жизни.

Комплекс частных резиденций (151 дом площадью от 472 до 1640 кв. м), построенный по 18 уникальным архитектурным проектам, располагается на участках от 20 до 50 соток. На территории поселка есть велодорожки, а также прогулочные галереи вдоль набережной, причалы, мостики, пандусы и скамейки из природных материалов. Построен собственный амфитеатр для проведения праздников. Для детей обустроены площадки с комплексом горок, качелей, а также карусель, батуты в парке приключений «Четыре сезона».

На территории поселка «Березки River Village» обустроены теннисные корты и зоны для активных игр с мячом, оборудование для настольного тенниса и блок с тренажерами, а также трибуны для зрителей. Для домашних питомцев есть площадки для выгула со снарядами для игр и дрессировки.

На данный момент на территории посажены более 300 деревьев, в том числе елей, дубов и каштанов. Появились также 19 тыс. кустов, разбиты цветники.

В 2019 году в поселке заработали детский сад и кампус «Горки» международной инновационной Cambridge International School, готовящей выпускников с российским государственным дипломом и дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level.

Коттеджный поселок «Березки River Village» стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Архитектура загородного коттеджного комплекса - Multiple Residence Architecture и Многофункциональный комплекс – Mixed Use Development.





