В Обручевском районе Москвы отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на улице Воронцовские Пруды, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Он уточнил, что ремонт планируют выполнить в семнадцатиэтажном доме 1984 года постройки.



«Проектными решениями предусмотрен локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций, а также работы по фасаду, включая лоджии и входные группы», – рассказал Иван Щербаков.



Фасад здания, облицованный мелкоразмерной плиткой, и цоколь промоют аппаратом высокого давления. Также отремонтируют отливы окон и лоджий и обработают их водоотталкивающими средствами.



Помимо прочего, в доме заменят двери в подъезды, техподполье и мусорокамеры, отремонтируют откосы, полы и ступени у входа, освежат краску на козырьках крылец.

