В Обручевском районе Москвы отремонтируют жилой дом
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома на улице Воронцовские Пруды, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он уточнил, что ремонт планируют выполнить в семнадцатиэтажном доме 1984 года постройки.
«Проектными решениями предусмотрен локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций, а также работы по фасаду, включая лоджии и входные группы», – рассказал Иван Щербаков.
Фасад здания, облицованный мелкоразмерной плиткой, и цоколь промоют аппаратом высокого давления. Также отремонтируют отливы окон и лоджий и обработают их водоотталкивающими средствами.
Помимо прочего, в доме заменят двери в подъезды, техподполье и мусорокамеры, отремонтируют откосы, полы и ступени у входа, освежат краску на козырьках крылец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru