В новом жилом районе Москвы расширят программу зимнего благоустройства
Особое внимание праздничному оформлению и созданию сезонной инфраструктуры для жителей всех возрастов решили уделить в районе ÁLIA на северо-западе столицы. Центральный парк района получит масштабную трансформацию: территорию украсят световые инсталляции, гирлянды, декоративные арки и тематические фотозоны. Во дворах и парке разместят светящиеся фигуры, а традиционным центром праздничной атмосферы станет большая новогодняя ёлка. Также будет усилена динамическая подсветка.
Особое внимание уделено комфортной среде и безопасности. Пешеходные дорожки регулярно обрабатываются противогололёдным составом, на въездах в паркинг предусмотрены системы подогрева, предотвращающие образование льда.
Зимняя программа включает также и насыщенную событийную часть. В декабре жителей ждёт серия тематических активностей, большая часть которых ориентирована на семейный формат: для детей подготовлены мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и праздничной сервировке, а также почта Деда Мороза, где можно оставить письмо с пожеланиями. В рамках сезонного благоустройства запланированы зоны под зимние виды развлечений.
Расширит зимнюю программу благоустройства девелопер Asterus. В компании подчёркивают, что этот период становится не просто временем декоративного украшения, но полноценным этапом развития общественных пространств, рассчитанных на круглогодичное использование.
