В новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ №1 завершаются работы по остеклению
Готовность нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе составляет 80%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в настоящее время завершаются работы по монтажу фасада здания и остеклению, выполняются работы по чистовой отделке.
«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - подчеркнул Загрутдинов.
На месте прежних морально и физически устаревших зданий возводится новый лечебный блок. В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, которые позволят полностью изолировать распространителя инфекционной болезни.
Три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров объединят подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу, сообщает департамент строительства Москвы.
В лечебно-диагностическом комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, блока помещений учебных кафедр, административных блоков помещений.
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