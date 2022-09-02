В новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ №1 завершаются работы по остеклению

Готовность нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе составляет 80%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время завершаются работы по монтажу фасада здания и остеклению, выполняются работы по чистовой отделке.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - подчеркнул Загрутдинов.

На месте прежних морально и физически устаревших зданий возводится новый лечебный блок. В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, которые позволят полностью изолировать распространителя инфекционной болезни.

Три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров объединят подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу, сообщает департамент строительства Москвы.

В лечебно-диагностическом комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, блока помещений учебных кафедр, административных блоков помещений.

