В новом квартале проекта «Остров» открылись продажи

В новом квартале масштабного проекта "Остров" в Мневниковской пойме начались продажи. Об этом сообщила компания-застройщик "Донстрой". Из домов открываются виды на Москворецкий природный парк и речную пойму. Окончание строительства нового квартала запланировано на конец 2024 года.

Новые дома "Острова" отличает бионическая архитектура. Футуристичная эстетика распространяется и на внутренние пространствах лобби с разноуровневыми потолками высотой от 4 до 6 метров, где органично сочетаются стекло, сталь, алюминий и керамогранит. Там организованы мягкие приватные зоны для ожидания, общения и коворкинга. На первых этажах будет работать детский клуб и фитнес-рум. На территории нового квартала построят детский сад и школу.

Все шесть домов нового квартала среднеэтажные: их высота не превышает 22-23 этажа, количество квартир варьируется от 182 до 423. Всего запроектировано 1488 квартир с эргономичными планировками: есть предложения с высотой потолков до 3,9 метра и панорамными окнами "в пол" до 3 метров, а также гардеробными и просторными кухнями-гостиными.

Функциональные площади варьируются от 28 до 154 квадратных метров, в предложении квартиры разного формата - от студий до пятикомнатных. На верхних этажах расположены три пентхауса площадью до 442 квадратных метров. На старте продаж стоимость квартир начинается от 11,5 миллионов рублей.

Большинство квартир сдается без отделки. Она будет только в 1 и 5 корпусах, ремонт будет выполнен по авторскому дизайн-проекту с использованием материалов высокого качества - натуральной паркетной доски, керамогранита с системой "теплого пола", нетоксичной краской, дверями с повышенной защитой. Кухонный гарнитур будет укомплектован техникой ведущих европейских брендов, а ванные комнаты - качественной сантехникой и встроенной мебелью.

Под всеми корпусами квартала предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, рассчитанный на 981 машиноместо. В нем можно будет оставлять также велосипеды. Паркинг оборудуют автомойкой. Водители Tesla и экоактивисты смогут выбрать парковочное место с системой зарядки электромобилей. Для объемного спортивного инвентаря и крупногабаритных вещей предусмотрены кладовые помещения.

Территорию внутреннего двора огородят, охраняться она будет системами видеонаблюдения.

"Остров" - проект с совершенно новой моделью городской жизни, расположенный в южной части Мневниковской поймы. Общая площадь "Острова" - 40,4 гектара. Помимо жилой недвижимости, в проекте сделан акцент на самодостаточную инфраструктуру, включающую в себя три крупных социальных кластера со школами и детскими садами. Рядом с жилыми домами предусмотрено строительство большого количества спортивных объектов, в том числе глубоководного бассейна, открытых теннисных кортов и крупнейшего серфинг-парка. На территории "Острова" открылась станция метро "Терехово". Дизайн-код проекта разработан британским архитектурным бюро LDA Design.

