В новом корпусе детской больницы св. Владимира начался монтаж оборудования

В Москве строители нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира приступили к установке холодильных систем и индивидуального теплового пункта, который позволит обеспечивать подогрев горячего водоснабжения, работу вентиляции и отопления. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, это оборудование будет работать для поддержания комфортного микроклимата в здании больницы.

«Заданные климатические характеристики будут поддерживаться в автоматическом режиме, что позволит энергоэффективно использовать ресурсы», – отметил глава департамента.

Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках откроется в 2025 году. В нём создадут многопрофильный комплекс — экспертный центр по лечению и диагностике детей. Его оборудуют по самым современным медицинским технологиям.

В шестиэтажном здании общей площадью 56 тысяч квадратных метров будет размещено 570 коек, что позволит значительно увеличить мощность больницы. На крыше здания будет установлена вертолетная площадка. Это позволит больнице принимать экстренных пациентов.В здании будет 20 отделений стационара, а также Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Загрутдинов подчеркнул, что в мед учреждении установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе 2 МРТ и 3 КТ.

