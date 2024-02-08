В Новой Москве по программе реновации построят 13 жилых домов

В рамках реализации программы реновации в ТиНАО возведут 13 жилых домов. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В стадии строительства находится четыре дома, в проектировании – еще девять новостроек», - добавил он.

После завершения строительных работ жители получат квартиры с готовой улучшенной отделкой. На первых этажах новых объектов разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря и технические помещения.

Всего в ТиНАО новые квартиры по реновации получат жители 249 ветхих жилых домов. В рамках реализации программы недвижимость уже получили почти четыре тысячи человек.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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