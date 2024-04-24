В Нижнем Новгороде построят жилой комплекс в рамках комплексного развития территорий

В Советском районе Нижнего Новгорода появится новый жилой проект в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Федеральный девелопер Группа Аквилон заключил с правительством и администрацией города договор на сумму свыше 240 миллионов рублей сроком до конца 2033 года.

Предстоит расселить более 3,5 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Девелопер также профинансирует возведение муниципального детского сада на 200 мест. Отмечается, что будут созданы общественные пространства, компания выполнит комплексное благоустройство, включающее озеленение, обустройство детских и спортивных площадок.

«Группа Аквилон в очередной раз подтверждает свой статус масштабного федерального девелопера. Сферы наших интересов довольно разнообразные, мы планируем выходить в Ярославль и ряд других крупных городов Центрального и Приволжского федеральных округов», —рассказал президент компании Александр Рогатых.



