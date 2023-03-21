В Нижегородской области изменили нормативы градостроительного проектирования
Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) изменили в Нижегородской области. В документе содержатся обязательные требования для застройщиков, которые возводят новые или занимаются реконструкцией существующих объектов капитального строительства. Об этом рассказал заместитель главы региона Сергей Морозов.
По его словам, принятые в РНГП поправки устанавливают новые стандарты качества жилья в Нижегородской области. На этот документ в дальнейшем будут ориентироваться все застройщики, которые работают в регионе.
«Документ направлен на создание конкурентного рынка строительной отрасли и даст равную возможность развиваться как местным, так и иногородним строительным компаниям. Планируется, что он даст стимул для увеличения объемов ввода жилья в многоквартирных домах, которое станет доступнее для жителей области», - отметил Морозов.
В РНГП впервые вводится понятие «двор без машин» и содержится уточнённое определение потребности жителей в парковочных местах. Как рассказал генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов, нормативы обязуют застройщика предусматривать создание парковочных мест на каждой очереди строительства и содержат комплекс мер, который должен подтолкнуть девелоперов к созданию многоуровневых и подземных паркингов.
«Нововведение позволит создать новое качество городской среды и постепенно изменить облик городских территорий Нижегородской области, стимулируя девелопмент к соблюдению социальных обязательств, а жителей будущих проектов к использованию общественного транспорта. Также нововведения должны позитивно сказаться на объёмах и темпах строительства жилья в регионе», - отметил Алмазов.
Как уточнил руководитель строительной компании, половина парковок должна находиться в границах земельных участков многоквартирных домов, а вторая половина в шаговой доступности на удалении не более 800 метров от новостройки. Также при обустройстве парковок и определении их количества застройщик должен ориентироваться на доступность разных видов общественного транспорта.
В областной администрации уверены, что эти изменения будут способствовать улучшению безопасности, экологичности и созданию максимального комфорта для жителей на придомовых и дворовых пространствах. Нововведения также позволят постепенно изменить инфраструктуру жилых микрорайонов и стимулировать девелоперов к увеличению темпов строительства с условием соблюдения социальных обязательств.
Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест при строительстве нового жилья. По его мнению, иначе темпы автомобилизации населения всегда будут опережать дорожное строительство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Патрушев: Запад сеет ненависть к России
- Актриса Васильева заявила о невозможности прожить на пенсию
- МИД вызвал временного поверенного в делах Канады
- Певицу Елку обязали не дискредитировать российскую армию на концерте в Пскове
- Умер актер из «Звездных войн» и «Гарри Поттера»
- Грета Тунберг стала почетным доктором теологии
- Генпрокурор Белоруссии отметил серьезную радикализацию действий экстремистов
- «Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» рекордный объем газа за сутки
- Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда
- В Венгрии заявили, что прямой конфликт НАТО и России спровоцирует мировую войну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru