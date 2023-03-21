В Нижегородской области изменили нормативы градостроительного проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) изменили в Нижегородской области. В документе содержатся обязательные требования для застройщиков, которые возводят новые или занимаются реконструкцией существующих объектов капитального строительства. Об этом рассказал заместитель главы региона Сергей Морозов.

По его словам, принятые в РНГП поправки устанавливают новые стандарты качества жилья в Нижегородской области. На этот документ в дальнейшем будут ориентироваться все застройщики, которые работают в регионе.

«Документ направлен на создание конкурентного рынка строительной отрасли и даст равную возможность развиваться как местным, так и иногородним строительным компаниям. Планируется, что он даст стимул для увеличения объемов ввода жилья в многоквартирных домах, которое станет доступнее для жителей области», - отметил Морозов.

В РНГП впервые вводится понятие «двор без машин» и содержится уточнённое определение потребности жителей в парковочных местах. Как рассказал генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов, нормативы обязуют застройщика предусматривать создание парковочных мест на каждой очереди строительства и содержат комплекс мер, который должен подтолкнуть девелоперов к созданию многоуровневых и подземных паркингов.

«Нововведение позволит создать новое качество городской среды и постепенно изменить облик городских территорий Нижегородской области, стимулируя девелопмент к соблюдению социальных обязательств, а жителей будущих проектов к использованию общественного транспорта. Также нововведения должны позитивно сказаться на объёмах и темпах строительства жилья в регионе», - отметил Алмазов.

Как уточнил руководитель строительной компании, половина парковок должна находиться в границах земельных участков многоквартирных домов, а вторая половина в шаговой доступности на удалении не более 800 метров от новостройки. Также при обустройстве парковок и определении их количества застройщик должен ориентироваться на доступность разных видов общественного транспорта.

В областной администрации уверены, что эти изменения будут способствовать улучшению безопасности, экологичности и созданию максимального комфорта для жителей на придомовых и дворовых пространствах. Нововведения также позволят постепенно изменить инфраструктуру жилых микрорайонов и стимулировать девелоперов к увеличению темпов строительства с условием соблюдения социальных обязательств.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рекомендовал регионам сократить стандартный норматив определения парковочных мест при строительстве нового жилья. По его мнению, иначе темпы автомобилизации населения всегда будут опережать дорожное строительство.