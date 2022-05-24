В небоскребе возле станции «Фили» стартовала продажа квартир с авторским дизайном

Стартовала продажа квартир с дизайнерской отделкой в премиальном небоскребе Famous возле станции метро «Фили». Об этом сообщила компания-застройщик MR Group.

Проекты квартир разработаны дизайн-бюро Олега Клодта OLEG KLODT ARCHITECTURE & DESIGN, известного своими дизайн-концептами люксовых проектов.

Отделка представлена в двух модификациях: MR READY Black и MR READY White. Первая – с преобладанием благородного серого цвета, вторая – в гармоничных светлых оттенках. Оба варианта включают покрытие стен и потолков премиальной интерьерной краской, укладку пола, полную отделку и оснащение ванных комнат, установку межкомнатных дверей, светильников и розеток.

«Наши проекты ориентированы на успешного, целеустремленного жителя мегаполиса, который разбирается в трендах, но ценит классику, - рассказал девелопер – управляющий партнер компании MR Group Алексей Годованец.

По его словам, в башне Famous реализован самый широкий ряд решений «умного дома». Он также отметил эргономичность и продуманность планировок, возможность быстрого переезда благодаря наличию готовых дизайнерских решений и качественному ремонту в квартирах.

Покупателям сейчас доступны квартиры с отделкой от 39 до 88 кв. метров. Стоимость 1 кв. м начинается от 502 тыс. рублей, квартир — от 20,6 млн рублей.

