В Москве завершилось строительство нового делового центра у метро Белорусская

AFI Development завершила работы по строительству единственного офисного проекта класса «А+» на 3,3 тыс. рабочих мест в историческом центре Москвы, в 80 метрах от станции метро «Белорусская».

Офисный многофункциональный комплекс имеет переменную этажность (4-14-15-16) и три подземных этажа общей площадью более 50 тыс. кв. метров. Офисные помещения располагаются со 2 по 15 этаж. На первом этаже выделены помещения под розничные магазины, кафе, рестораны и общественную зону. На трех подземных уровнях располагается паркинг на 216 машино-мест.

Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации. Сейчас готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

AFI2B — флагманский проект международной девелоперской компании AFI Development. Генеральным подрядчиком строительства AFI2B была выбрана международная компания — Ant Yapı (входит в топ-100 крупнейших строительных компаний мира). Архитектурная концепция разработана AECOM. Эксплуатирующая организация — Sawatzky Property & Facility Management.

AFI2B сочетает в себе панорамное остекление с элементами классической архитектуры. Восточный и западный фасады — с панорамным остеклением, специальные ламели защищают витражи от перегрева и создают современный стильный облик бизнес-центра. Высота потолков на офисных этажах AFI2B начинается от 3,1 м. Площади этажей — до 3,6 тыс. кв. м. Здание отвечает требованиям международного сертификата BREEAM Excellent (более 70% соответствия), а также проходит сертификацию по стандарту WELL.

