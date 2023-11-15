В Москве выбрали подрядчика для финального этапа строительства ЖК «Селигер Сити»

Строительство столичного ЖК «Селигер Сити» подходит к финальному этапу, накануне был выбран генеральный подрядчик четвертой очереди.

В рамках этого этапа будут построены корпуса «Ломоносов», «Левенгук» и «Башни Лисицкого». Жителей ждут прогулочный променад, фонтан и арт-объект, а также пруд с пляжем, спортивные и детские площадки.

«Возведением четвертой очереди жилого комплекса «Селигер Сити» займется компания «АТОМСТРОЙРЕЗЕРВ», с которой мы успешно сотрудничаем по другим проектам класса премиум», - рассказал директор по девелопменту и управляющий партнер MR Group Алексей Голованец.

Компания использует передовые технологии строительства и гордится строгим соблюдением сроков работ. Так, сдача домов в эксплуатацию запланирована на 2026 год.

В конце октября на строительной площадке четвертой очереди жилого комплекса прошла торжественная закладка капсулы времени и заливки первого куба бетона.