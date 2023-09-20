В Москве ввели 264 дома с момента старта программы реновации
С начала программы реновации в эксплуатацию ввели уже 264 дома площадью 3,7 миллиона «квадратов», больше всего новостроек появилось на юго-востоке столицы - 42 здания. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, свыше 108 тысяч человек переехали в новые квартиры. При этом в работе находится еще более 400 объектов площадью почти 8 миллионов квадратных метров. Больше всего зданий строится на востоке столицы - 53 дома.
Так, планируется, что к концу 2025 года по реновации в новые квартиры будет переселено свыше четверти миллиона жителей. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, создается город современного масштаба с учетом всех потребностей горожан. Сама программа рассчитанная до 2032 года включительно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru