В Москве ввели 264 дома с момента старта программы реновации

С начала программы реновации в эксплуатацию ввели уже 264 дома площадью 3,7 миллиона «квадратов», больше всего новостроек появилось на юго-востоке столицы - 42 здания. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, свыше 108 тысяч человек переехали в новые квартиры. При этом в работе находится еще более 400 объектов площадью почти 8 миллионов квадратных метров. Больше всего зданий строится на востоке столицы - 53 дома.

Так, планируется, что к концу 2025 года по реновации в новые квартиры будет переселено свыше четверти миллиона жителей. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, создается город современного масштаба с учетом всех потребностей горожан. Сама программа рассчитанная до 2032 года включительно.

