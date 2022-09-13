В Москве ведется строительство 15 спортивных объектов
В Москве на стадии строительства находятся 15 объектов спорта, в этом году запланирован ввод 10 объектов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Их сможет посещать более 2100 человек в смену. До конца года приступим к строительству ФОКа в Гольянове», - отметил он.
По его словам, половину объектов, которые планируется открыть в этом году, уже ввели, среди них международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», до конца года завершатся работы на территории спорткластера Воробьевы горы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича, во всех районах строятся общедоступные спортивные комплексы, постоянно обновляются площадки в парках.
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