В Москве вблизи крупных транспортных хабов строятся 13 апарт-комплексов

Только 13 апарт-проектов столицы строятся в пешей доступности — не более 5-ти минут пешком — от транспортно-пересадочных узлов, МЦД и метро сообщают эксперты Группы Аквилон. Всего в Москве сейчас продажи идут в 55 апарт-комплексах, только в четырех из них есть блоки с сервисными апартаментами.

При этом новый МФК от Группы Аквилон в Москве — «Аквилон SIGNAL» — возводится в двух минутах от станций МЦК и метро «Владыкино». В пешей доступности расположены Главный ботанический сад РАН и парк «Отрада» в долине реки Лихоборки.

Проект предполагает строительство четырех башен. В корпусах 3 и 4 разместится четырехзвездочный апарт-отель с собственной управляющей компанией и программами доходности для собственников. Всего 758 лотов, что составляет 33% объема предложения сервисных апартаментов с лучшей транспортной доступностью в столице. В апартаментах выполнят чистовую отделку, установят мебель и бытовую технику. На первом этаже также появится гранд-лобби с зоной ожидания для работы и нетворкинга.