В Москве строят и реконструируют около 20 очистных сооружений
В Москве в настоящее время ведутся работы по реконструкции, проектированию и строительству 18 очистных сооружений. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, пять из них реконструируют.
«В 2023 года введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в Бирюлеве и пруд-отстойник "Городня-1" на юге Москвы. Оставшиеся три будут реконструированы в 2024-2025 годах», - уточнил глава департамента.
В этом году будет сдана в эксплуатацию и станция обеззараживания очищенных сточных вод на Люберецких очистных сооружениях.
Помимо реконструкции и строительства ведется проектирование новых объектов.
«В настоящее время в стадии проектирования Войковские кустовые очистные сооружения на северо-западе Москвы. В планах - строительство очистного сооружения на Новосходненском шоссе», - добавил Загрутдинов.
Он также рассказал, что началось проектирование очистных сооружений в Щербинке и головного очистного сооружения в Курьянове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru