В Москве станция метро «Бачуринская» примет до 140 тысяч пассажиров в сутки
На стации «Бачуринская» Троицкой линии Московского метрополитена завершаются отделочные работы. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, тем самым продолжает формироваться транспортный каркас столицы.
«Важной его составляющей является метрополитен, который активно развивается на территории ТиНАО. Благодаря новым станциям и линиям метро улучшается транспортная связность старой и новой Москвы», – отметил Загрутдинов.
Он также рассказал, что станция появится в окружении сложившейся застройки Коммунарки и сможет принимать 140 тысяч человек ежесуточно после ввода в эксплуатацию.
Появление новой станции метро улучшит транспортное обслуживание населения и соседних поселений Сосенское и Воскресенское, Новомосковского административного округа города Москвы.
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