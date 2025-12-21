В Москве согласован проект дома по программе реновации в Рязанском районе

В Рязанском районе столицы, в рамках программы реновации, построят многоквартирный жилой дом на 99 квартир. О том, что проект строительства согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«По завершении строительства новоселы получат 99 готовых к переезду квартир с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан», – уточнил Щербаков.



Строительство многоэтажки начнется на улица Михайлова, на месте расселённой пятиэтажки. Новостройку возведут в районе с хорошей инфраструктурой, поблизости от учреждений здравоохранения и образования, рядом с остановками городского транспорта.



Во дворе дома будет создано комфортное пространство с площадками для детей и занятий спортом.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что более 215 тысяч москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.

