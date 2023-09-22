В Москве снесли 134 старых дома по реновации в 2023 году
По технологии «умного» сноса в 2023 году демонтировано 134 дома по программе реновации. Больше всего ветхих зданий снесли на юго-востоке Москвы — 23 дома. Всего в этом году планируется демонтировать около 200 зданий.
По словам исполняющего обязанности руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, за время действия программы снесено 277 пятиэтажек. По этому показателю лидируют ЗАО (42 дома), ВАО (36 зданий) и САО (35 строений).
«Умный» снос стал стандартной технологией для программы реновации. Его основные принципы — экологичность, безопасность, максимальная переработка и дальнейшее использование отходов. Также при «умном» сносе минимальный урон причиняется зеленым насаждениям, которые закрывают специальными коробами от повреждений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru