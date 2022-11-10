В Москве сдали еще один дом по программе реновации

В Бескудниковском районе ввели в эксплуатацию жилой дом, который построили по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Дом расположен по адресу Коровинское шоссе, 2В», - уточнил Загрутдинов.

Дом строили по индивидуальному проекту. В новостройке 208 квартир – 84 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 88 трехкомнатных. На первом этаже дома расположены помещения под магазины, кафе, спортивные клубы, детские развивающие центры. Также в подъезде есть помещения где можно хранить детские коляски, уборочный инвентарь, предусмотрена комната для консьержа.

Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Во дворе дома построили детскую и спортивные площадки, организовали зону отдыха, а также высадили деревья и кустарники.

