В Москве с 2024 года по программе реновации будут ежегодно сносить до 300 домов
Каждый год в Москве по программе реновации будут сносить по 200-300 домов, начиная с 2024 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, за пять лет существования программа себя оправдала, жители ее поддерживают: 95-98% участников без проблем переезжают в новую квартиру в течение месяца.
«В этом году уже введено 26 домов общей площадью 500 тысяч квадратных метров, всего до конца года планируется ввести 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Начиная с 2025-2026 года, будет пик строительства - мы сможем вводить более 3,5 миллиона квадратных метров в год», - добавил он.
Сообщается также, что с момента старта программы реновации уже снесли 110 домов.
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