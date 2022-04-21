В Москве реализовали более двух тысяч земельно-имущественных объектов

На Инвестиционном портале Москвы в первом квартале 2022 года состоялось более 2,2 тысяч земельно-имущественных торгов на общую сумму 15,9 миллиардов рублей. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что общая стоимость парковочных мест, которые были проданы на аукционах, составила 482 миллиона рублей. По итогам всех видов торгов средняя цена машино-места составила 353,7 тысячи рублей.

«За первые три месяца 2022 года было реализовано почти 1,4 тысячи машино-мест, 497 квартир, 330 нежилых помещений, 16 объектов нестационарной торговли и 17 земельных участков различного назначения», - добавил Ефимов.

В первом квартале 2022 года в Москве на торгах были реализованы квартиры на сумму 6,4 миллиардов рублей. Больше всего лотов расположено на востоке, западе и севере столицы. Наибольший уровень конкуренции за квартиры наблюдался в Западном и Юго-Западном районах столицы.

По словам руководителя Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, предприниматели города также могут приобрести на торгах нежилые помещения, отдельно стоящие здания и земельные участки. Эти объекты можно будет использовать для ведения бизнеса, размещения нестационарных торговых объектов и осуществления торговли.

«За первый квартал 2022 года в столице было реализовано нежилых помещений на сумму чуть более 4,5 миллиардов рублей, земельных участков – на 75 миллионов рублей, нестационарных торговых объектов – почти на два миллиона рублей», - сообщил он.

Щербаков добавил, что земельно-имущественные торги проходят в электронной форме, что ускоряет процедуру и делает ее безопасной.

