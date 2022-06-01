В Москве презентовали японский сад в составе премиального ЖК Symphony 34

Секретный японский сад станет отличительной чертой жилого комплекса Symphony 34, который возводит на севере Москвы компания MR Group. На создание живописного украшения внутреннего двора архитекторов бюро West 8 вдохновили дворцовые сады Киото.

Пространство задумано как секретное место для отдыха и медитации — на площади около 850 кв. м разместятся водоем и павильон в японском стиле с различными функциональными назначениями. В традициях Страны восходящего солнца много внимания в проекте уделено озеленению. Больше 70 % всей территории комплекса будет покрыто пышными деревьями, кустарниками и цветами.

«Мы считаем, что высотные жилые дома должны быть расположены в естественной природной среде, поэтому очень важно привнести сезонность в ландшафт проекта», - прокомментировал проект генеральный директор компании West 8 Адриан Гёзе.

Как отметила руководитель группы продукта компании MR Group Жанна Махова, девелопер выбрал и заказал все материалы для отделки мест общего пользования, вестибюлей и центрального лобби, несмотря на непростую ситуацию, связанную с санкционными ограничениями.

Для проекта в полном объёме закуплено лифтовое оборудование швейцарского бренда Sсhindler. Для отделки МОПов и квартир выбраны европейские производители: Knauf, Schneider, Kerama Marazzi и др. Лидерами по поставкам отделочных материалов для Symphony 34 остаются Испания и Франция.

Согласно аналитическим данным, за первый квартал текущего года жилой комплекс Symphony 34 занял лидирующие позиции в сегменте премиум-класса — реализовано более 7,4 тыс. кв. м, что составило 13,1% от всего объёма проданных площадей в данном сегменте Москвы.

Архитектурная концепция и проект разработаны известным бюро Kleinewelt Architekten, которые рассказали про уникальные особенности и приёмы, которые были использованы, чтобы из каждой квартиры открывались панорамные виды на город.

«Композиция из различных объемов, материалов и фасадных структур создает архитектурный язык проекта, сотканный из множества решений, превращая его в новую городскую доминанту», - прокомментировали архитекторы.

Жилой комплекс Symphony 34 будет состоять из четырех корпусов разной высотности от 36 до 54 этажей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

