В Москве появится жилой комплекс с бассейном в районе Проспект Вернадского

В столице согласовали проект многофункционального жилого комплекса на улице Лобачевского, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Он уточнил, что по проекту планируют построить многофункциональный ЖК из трех разновысотных корпусов, которые объединит стилобат.



«Кроме квартир в нем предусмотрены коммерческие помещения для магазинов, ресторанов и других предприятий сферы обслуживания, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», – уточнил он.



Так, в первом корпусе будут четыре жилые секции. В стилобатной части создадут пять торговых непродовольственных точек, а также офисы, парикмахерскую, кофейню, химчистку и прачечную.



Во втором корпусе будут четыре многоквартирные секции, где также обустроят четыре непродовольственных магазина, а также салон красоты, ресторан, кофейню и аптеку.



В третьем корпусе планируются три секции с одним непродовольственным магазином, кафе-пекарней и минимаркетом.

