В Москве появится самый большой дом в стиле ар-деко

Фасад дома «Достижение» станет самым большим в стиле ар-деко в Москве. Его ширина составит 250 метров, высота 100 метров. В оформлении здания архитектор использовал классические элементы ар-деко: эркеры, стрельчатые арки, балконы с изящным кованым ограждением и стремящиеся ввысь пики. Композиция и отделка фасадов создают ощущение устремлённости к небу, рассказали в компании Sminex.

Лёгкость была достигнута с помощью визуального разделения общего объёма на отдельные части, использования перепадов плоскостей. На создание этого эффекта также работает и градиентное цветовое решение, от тёмного внизу к светлому вверху, и вертикальная пластика: дом имеет разную высоту.

На строительной площадке «Достижения» компания Sminex возвела архитектурный фрагмент фасада — с 3-го по 5-й этаж. По словам директора по продукту Sminex Анны Беляевой, дом станет новой архитектурной доминантой района.

«Стиль ар-деко вдохновил нас на создание выдающегося дома. „Достижение“ продолжает архитектурный код района и в то же время становится его новой доминантой. Мы уделили большое внимание деталям, которые воплощают торжественный стиль ар-деко и подчёркивают красоту дома: от элементов фасада до дизайна лобби», — отметила она.

Дом бизнес-класса «Достижение» строится на улице Академика Королёва на северо-востоке Москвы.

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ФОТО: Sminex
ТЕГИ:НедвижимостьСтроительство
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