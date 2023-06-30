В Москве появится пешеходный мост, соединяющий Тверской и Беговой районы
В Москве появится пешеходный мост, который соединит Тверской и Беговой районы города. В общей сложности к 2026 году в районе Белорусской площади появится более 500 тысяч квадратных метров недвижимости: апартаменты, офисы, торговые галереи, общественные пространства, городская площадь.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в рамках дискуссии «Город нового времени: как создать самодостаточный субцентр» представил стратегию развития города. Он отметил, что ключевым элементом городской среды сегодня становятся общественные пространства с удачной инфраструктурой. Самой масштабной точкой роста в центральной части столицы в этом смысле станет городской квартал SLAVA .
«Задача этого проекта – стать одним из символов района, дать импульс к его развитию и усилить позитивное восприятие района в глазах москвичей и гостей города», - отметил Кузнецов.
Представитель компании MR Group также участвовала в дискуссии. Управляющий партнер компании Мария Чернякова отметила, что город получит не только общественное пространство для прогулок и отдыха, но и рабочие места – в районе будут открываться новые магазины, кафе и другие объекты.
Модератором дискуссии выступил Владимир Познер.
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