В Москве появится новый жилой квартал

Компания «Донстрой» представляет новый проект – «Остров», расположенный в южной части Мневниковской поймы.

Общая площадь проекта – 40,4 га, суммарная площадь застройки – 1,4 млн кв. м, включая 3 крупных социальных кластера со школами и детскими садами, торгово-административные объекты и 700 тыс. кв. м жилой недвижимости.

«Остров» с 3-х сторон окружен Москвой-рекой и природными парками «Филевский», «Суворовский», «Крылатские холмы». Такое соседство делает новый проект компании своеобразным эко-заповедником внутри мегаполиса. Архитектура гармонично вписывается в природное окружение: проект будет малоэтажным и только некоторые корпуса будут достигать высоты в 22 этажа.

Генеральный директор компании «Донстрой» Алена Дерябина сообщила, что инвестиции в новый проект составят 148 млрд рублей.

«Мы хорошо понимаем, что при развитии такого большого проекта на уникальной как по масштабу, так и по расположению территории, невозможно использовать типовые подходы. Здесь должна появиться новая среда – красивая, комфортная, технологичная, открытая и привлекательная для жителей Москвы. Поэтому большое внимание в проекте уделяется именно инфраструктурному наполнению территории. Предварительный объем инвестиций в проект мы оцениваем в 148,6 млрд руб., примерно 20 млрд руб. из них будут направлены на строительство новых дорог и инженерных сетей, образовательного кластера, торговой инфраструктуры, создание новой ландшафтной среды, мест для прогулок москвичей и других интересных точек притяжения», - добавила она.

«Остров» обладает рядом уникальных преимуществ, выделяющим его среди прочих предложений московского рынка недвижимости. Помимо панорамных видов на воду, близость реки открывает возможности для активностей: яхтинг, вейкинг, гребля, пляжный отдых и многие другие водные виды спорта и развлечений.

Островная локация, на которой никогда не было застройки, позволяет с нуля создать здесь современный, высокотехнологичный и зеленый городской квартал с разнообразной инфраструктурой – образовательной, торгово-развлекательной, спортивной транспортной. Собственная станция метро «Терехово» (2021г.) обеспечит москвичам быстрый и удобный доступ на «Остров».

Рядом с жилыми домами предусмотрено строительство большого количества спортивных объектов, начиная от глубоководного бассейна, открытых теннисных кортов и заканчивая крупнейшим серфинг-парком. По границам проекта и природоохранной территории будут проложены километры дорожек для скандинавской ходьбы, бега и неспешных прогулок.

Строительство первой очереди «Острова» стартует в 1-м квартале 2021 и будет завершено уже в 2023 году. Также в текущем году Донстрой планирует начать строительство и реализацию еще двух кварталов проекта.

