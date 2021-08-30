В Москве появится новое парковое пространство

Девелоперская компания AFI Development планирует связать Б.Почтовую улицу и Рубцовскую набережную пешеходным бульваром, создав на прилегающей к ЖК «Резиденции архитекторов» городской территории парковое пространство площадью 3 600 кв. м. В нем предусмотрены зоны для прогулок, интерактивные детские площадки, а также рекреационные зоны со скамейками и дизайнерским навесом.

Концепция проекта предполагает создание на городской территории многофункциональной парковой зоны, которая станет началом пешеходного бульвара длиной 300 метров от Большой Почтовой улицы до Рубцовской набережной через территорию ЖК «Резиденции архитекторов». Бульвар сделает доступ в ЖК удобнее и будет служить пешеходной зоной для жителей района.

«Главный акцент в проекте сделан на развитие комфортной городской среды для жителей. Еще на стадии проектирования квартал создавался как органичная часть окружающей застройки, наполненная качественной развитой инфраструктурой», — отметил генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.

ЖК «Резиденции архитекторов» возводится по адресу: улица Большая Почтовая, владение 30, 34 (ЦАО). В составе комплекса строится более 74 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, в том числе — уникальное отдельно стоящее здание на первой береговой линии. В эксплуатацию уже введены корпуса I, II и III этапов. В рамках финального этапа ведется активное строительство двух 9 и 13-этажных зданий с подземным паркингом общей площадью 19 685 кв. м.

Квартал с авторской архитектурой, благоустроенной территорией с пешеходным бульваром и развитой инфраструктурой возводится в непосредственной близости от ТПУ «Электрозаводская», в составе которого строится 85-метровый пешеходный мост через Яузу. Объект соединит комплекс с одноименной станцией метро.

