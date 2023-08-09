В Москве построят почти 30 млн квадратных метров жилья по реновации
Власти Москвы заключили контракты на строительство около 29,5 квадратных метров жилья в рамках программы реновации, рассказал «Интерфаксу» руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Заблаговременно подписанные контракты позволят властям спланировать этапы и очередность переселения, а производителям стройматериалов и застройщикам рассчитать планы на десять лет вперед.
«Мы уже ввели в эксплуатацию 3,6 миллионов квадратных метров жилья, а сейчас проектируется и строится еще 7,7 миллионов», - отметил Загрутдинов.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы новое жилье получат около миллиона москвичей, расселены будут более пяти тысяч домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru