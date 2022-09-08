В Москве по программе реновации снесли 120 домов
8 сентября 202215:24
В Москве с момента старта программы реновации снесли уже 120 домов. Больше всего старых домов ликвидировали в Бабушкинском районе и ТиНАО, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Начиная с 2024 года мы ежегодно будем сносить по 200-300 домов», - отметил Загрутдинов.
Дома ликвидируют по технологии «умный снос». Она позволят проводить работы безопасно, не вредить экологии, а также отправлять на переработку появляющиеся отходы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru