В Москве по программе реновации снесли 120 домов

В Москве с момента старта программы реновации снесли уже 120 домов. Больше всего старых домов ликвидировали в Бабушкинском районе и ТиНАО, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Начиная с 2024 года мы ежегодно будем сносить по 200-300 домов», - отметил Загрутдинов.

Дома ликвидируют по технологии «умный снос». Она позволят проводить работы безопасно, не вредить экологии, а также отправлять на переработку появляющиеся отходы.

