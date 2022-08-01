В Москве планируется построить еще 13 путепроводов в ближайшие годы

В ближайшие годы в Москве построят еще 13 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что сейчас на реконструкции находится шесть сооружений, два объекта на стадии проектирования, еще по пяти ведется разработка документации.

«После 2026 года построим четыре путепровода в Северо-Восточном административном округе и один в Юго-Восточном административном округе. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что реализация этих дорожных проектов улучшит транспортную ситуацию и создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшая заторы», – отметил Загрутдинов.

Сообщается, что с 2022 по 2026 годы предусмотрена реализация 8 путепроводов.

