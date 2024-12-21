В Москве отремонтируют жилой дом в районе Кунцево
В Москве согласовали проект капитального ремонта многоквартирного дома в районе Кунцево. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Это 12-этажное здание 1983 года постройки, состоящее из 10 подъездов. Документация предполагает проведение ряда наружных работ», – уточнил Щербаков.
В ходе работ поверхности фасада и цоколя здания на улице Ивана Франко, локально расчистят от старой краски, затем обработают антигрибковыми составами и заново покрасят. Также приведут в порядок поверхности, облицованные плиткой. Экраны на лоджиях обновят, на металлических элементах удалят коррозию.
Специалисты также заменят оконные отливы и отремонтируют оконные откосы по всему объему здания. Во входных группах отремонтируют стены, облицовку площадок, а также заменят двери в подъезд и козырьки над ними. На крыше заменят покрытие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru