В Москве названа компания-лидер продаж жилья бизнес-класса

По итогам I квартала 2023 г. лидером по количеству сделок на рынке жилой недвижимости бизнес-класса в границах старой Москвы стал Донстрой. По объему продаж среди девелоперов всех ценовых сегментов компания занял вторую позицию. Суммарно в проектах девелопера реализовано 467 квартир площадью более 33,5 тыс. кв. м.

Всего в столичных жилых комплексах бизнес-класса в период с января по март прошло 4 048 сделок. При этом сразу два жилых комплекса Донстрой — «Остров» и «Символ» — вошли в топ-5 самых продаваемых проектов бизнес-класса старой Москвы.

По словам руководителя департамента продаж компании Анны Коробковой, в первом квартале 2023 года спрос вырос на 29% до уровня марта 2021 года. Она отметила, что это важный позитивный тренд, который говорит о том, что рынок начал восстанавливаться после событий 2022 года.

Жилой комплекс «Остров» в южной части Мневниковской поймы Москвы-реки в I квартале текущего года по количеству сделок занял первое место в столичном бизнес-классе. Всего с начала января там удалось продать 213 квартир. Другой проект девелопера — «Символ» в Лефортово — оказался на пятой строчке по объемам продаж в московском бизнес-классе. С начала года там удалось реализовать 165 квартир. В остальных проектах с начала года Донстрой продал 89 квартир: 78 в кварталах бизнес-класса «Событие» и девять во втором премиальном клубном доме «Река». Оба объекта входят в масштабный проект комплексного освоения территории в Раменках. Еще два лота компания продала в последнем корпусе «Сердца Столицы» на Шелепихинской набережной.

