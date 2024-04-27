В Москве начался демонтаж домов по реновации в районе Выхино-Жулебино

В столичном районе Выхино-Жулебино строители преступили к демонтажу первых домов в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здания находились на Ташкентской улице, их жильцы получили квартиры в новостройке по адресу: улица Академика Скрябина, дом 3/1», – уточнил глава департамента.

При демонтаже зданий была применена технология «умного» сноса, основными принципами которой являются безопасность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Строители также постарались максимально сохранить все деревья, произраставшие рядом с демонтируемыми домами. Их закрыли специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

В рамках программы по реновации только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Москва - лидер среди российских регионов по темпам и объемам строительства. В рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе за последние годы увеличился в два раза до семи миллионов квадратных метров в год.

