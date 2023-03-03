В Москве началась установка железобетонных конструкций нового спорткомплекса

В Басманном районе столицы появится новый спорткомплекс. Его строительство ведется в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По его словам, строители уже приступили к возведению железобетонных конструкций.

«Застройщик вложит в проект около 479 миллионов рублей», – отметил глава департамента.

Новый спортивный объект площадью около 3 тысяч квадратных метров появится на Малой Почтовой улице.

По мнению вице-президента компании-застройщика ГК «Гранель» Андрея Цвета, лишь объединяя усилия государства и бизнеса можно обеспечить комплексное и динамичное развитие районов Москвы и всей столицы в целом.

Весной прошлого года в программу по стимулированию создания мест приложения труда были внесены изменения. Они, в частности, стимулируют инвесторов строить объекты в более короткие сроки и при этом получить повышенную льготу.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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