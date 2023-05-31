В Москве на торги выставили три участка для строительства частных домов в ТиНАО
В Москве на торги выставлены три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Новомосковском административном округе столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Заявочные кампании продлятся до 5 июня, а уже 8 июня пройдут открытые аукционы по определению владельцев земельных участков площадью от 11 до 12 соток.
«На них можно возвести дома максимальной площадью от 440 до 481,2 квадратного метра, разбить сады и огороды, установить хозяйственные постройки или гаражи», – уточнил глава департамента.
Находятся участки в деревне Крекшино (поселение Марушкинское), с развитой инфраструктурой, включая магазины, школу, спортивные площадки и парк.
Требование обязательное для будущих владельцев – высота домов на участках не может превышать 15 метров.
Онлайн-торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в аукционах понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru