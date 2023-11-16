В Москве на торги выставили 105 машино-мест в паркинге в Можайском районе
В Москве на торги выставили машино-места в многоуровневом паркинге в Можайском районе. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Участие в городских торгах дает возможность приобретать парковочные места на крытых многоярусных автостоянках в шаговой доступности от дома», - отметил глава департамента.
Он уточнил, что в настоящее время на торги выставлены 105 машино-мест площадью от 12 до 15 квадратных метров в наземном паркинге, который находится в жилом микрорайоне на Беловежской улице, которая соединяет Сколковское и Можайское шоссе.
Подать заявку на участие в торгах может любой желающий в срок с 23 по 30 ноября 2023 года. А сами торги пройдут с 29 ноября по 6 декабря. По их итогам определятся новые владельцы мест под стоянку автомобиля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. На ресурсе публикуется вся необходимая информация о лотах. При этом участвовать в торгах, сейчас можно уже не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
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