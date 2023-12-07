В Москве инвестор построит культурно-досуговый центр на улице Медведева

В Москве на торги по аренде выставили земельный участок площадью 3,4 тысячи квадратных метров в районе Косино-Ухтомский под строительство объекта культурно-досугового назначения. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«С победителем торгов подпишут договор на четыре года и 10 месяцев. Он сможет построить на участке культурно-досуговый объект общей площадью до 2,7 тысячи квадратных метров и высотой до 10 метров», – рассказал Щербаков.

По его словам, размер годовой арендной платы определится в ходе аукциона, который пройдет 25 января.

Участок расположен на улице Медведева, рядом с жилмассивом и Природно-историческим парком «Косинский». Арендатор по условиям соглашения должен будет в течение 15 месяцев после получения разрешения на строительство завершить работы нулевого цикла, которые включают устройство котлована, фундамента, возведение стен и перекрытий подземной части объекта. После завершения строительства и оформления здания в собственность он сможет выкупить участок по исключительному праву.

Торги пройдут онлайн на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку на участие в них можно подать до 22 января.

