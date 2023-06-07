В Москве до конца года введут в эксплуатацию 15 медобъектов

Столичные власти планируют до конца текущего года ввести в эксплуатацию 15 медицинских учреждений, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что с 2021 года в столице функционируют 22 профильных объекта. Реализация программы по строительству объектов здравоохранения выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

В течение трех лет в городе будет построено 38 медицинских объектов: больниц, лечебных корпусов и поликлиник. Это рекордные масштабы постройки медицинских учреждений за указанный срок.

