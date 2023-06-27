В Москве 13 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию до конца года
13 объектов здравоохранения планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца текущего года. В частности, будут сданы 7 поликлиник, 3 флагманских центра и 3 больничных корпуса. Общая площадь объектов превышает 233 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что по плану на второе полугодие должно начаться строительство ещё двух поликлиник – детской на 320 посещений в смену в Зеленограде и стоматологической в районе Перово. Также начнут строить подстанцию скорой медицинской помощи на 6 машиномест в районе Царицыно.
Как отметил Загрутдинов, с начала года в Москве в эксплуатацию введено 7 объектов здравоохранения. Среди них детский корпус больницы в Коммунарке, скоропомощная подстанция на 20 машиномест в Щербинке, детская поликлиника в Ховрино, детско-взрослые поликлиники в районах Солнцево, Дмитровский и Молжаниновский и взрослая в Измайлово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru