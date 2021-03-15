В Мосгордуме считают, что нацпроект по жилью оздоровит городскую среду столицы

Национальный проект «Жилье и городская среда» в Москве будет выполнен без снижения темпов и будет означать для всех горожан качественно новый уровень комфорта, заявил в интервью АГН «Москва» глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилполитике Степан Орлов.

По его словам, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Москве через госпрограммы «Жилище» и «Градостроительная политика».

В рамках этих программ в Москве за ближайшее десятилетие планируют построить около 62 млн кв м жилья. При этом в Москве к этому времени перемещение людей на личном автотранспорте сведут к минимуму, а также реализуют программу утилизации твердых бытовых и коммунальных отходов, отметил депутат.

