В Мосгордуме считают, что нацпроект по жилью оздоровит городскую среду столицы
Национальный проект «Жилье и городская среда» в Москве будет выполнен без снижения темпов и будет означать для всех горожан качественно новый уровень комфорта, заявил в интервью АГН «Москва» глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилполитике Степан Орлов.
По его словам, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в Москве через госпрограммы «Жилище» и «Градостроительная политика».
В рамках этих программ в Москве за ближайшее десятилетие планируют построить около 62 млн кв м жилья. При этом в Москве к этому времени перемещение людей на личном автотранспорте сведут к минимуму, а также реализуют программу утилизации твердых бытовых и коммунальных отходов, отметил депутат.
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