В Марьиной роще стартовали продажи в ЖК премиум-класса MOD
Стоимость квадратного метра в столичных жилых комплексах премиум-класса с начала 2020 года выросла как минимум на 10% и составила почти 600 тысяч рублей. Таковы данные компании «Интеко». Средняя стоимость квадрата в жилом комплексе MOD в Марьиной роще на старте продаж составит 350 тысяч рублей, сообщила компания MR Group.
Комплекс расположен на 4-ой улице Марьиной рощи в 15 минутах от Цветного бульвара, рядом с метро Марьина Роща и удобным выездом на Третье транспортное кольцо. Общая площадь реализуемого жилья — 123 тыс. кв. м.
Покупателям на старте продаж будут доступны лоты различных планировок с отделкой - от студий, до многокомнатных квартир с четырьмя спальнями. Всего представлено более 2 тыс. квартир с продуманными авторскими планировками от Kleinewelt Architekten и Лейлы Улуханли, а также 44 апартамента. В ближайшее время появится возможность приобрести лоты с отделкой.
Архитектурная концепция проекта разработана бюро Kleinewelt Architekten в стиле минималистичного модернизма. Жилищный комплекс состоит из трех высотных корпусов - от 44 до 55 этажей - и двух девятиэтажных клубных домов. Шесть верхних этажей каждого из высотных корпусов занимают квартиры с панорамным остеклением и увеличенной высотой потолков до 4,8 м. Индивидуальность каждого из корпусов подчеркивается оригинальными архитектурными решениями фасадов, которые отделаны натуральным камнем и анодированным алюминием. На первых этажах разместятся дизайнерские лобби. Предусмотрен также двухуровневый паркинг.
На территории ЖК MOD появятся супермаркет, магазины, пекарни, салоны красоты. Резиденты смогут также не отходя от дома посещать ресторан, спортивный центр и спа-зону. На закрытой охраняемой территории комплекса появится ландшафтный дизайн, собственный променад, игровые площадки для детей. В рамках проекта запланировано строительство городской площади с фонтанами, которая будет доступна всем жителям района.
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