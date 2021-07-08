В Марьиной роще стартовали продажи в ЖК премиум-класса MOD

Стоимость квадратного метра в столичных жилых комплексах премиум-класса с начала 2020 года выросла как минимум на 10% и составила почти 600 тысяч рублей. Таковы данные компании «Интеко». Средняя стоимость квадрата в жилом комплексе MOD в Марьиной роще на старте продаж составит 350 тысяч рублей, сообщила компания MR Group.

Комплекс расположен на 4-ой улице Марьиной рощи в 15 минутах от Цветного бульвара, рядом с метро Марьина Роща и удобным выездом на Третье транспортное кольцо. Общая площадь реализуемого жилья — 123 тыс. кв. м.

Покупателям на старте продаж будут доступны лоты различных планировок с отделкой - от студий, до многокомнатных квартир с четырьмя спальнями. Всего представлено более 2 тыс. квартир с продуманными авторскими планировками от Kleinewelt Architekten и Лейлы Улуханли, а также 44 апартамента. В ближайшее время появится возможность приобрести лоты с отделкой.