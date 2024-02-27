В Квантум-парке МГТУ им. Н.Э. Баумана установят пружинные виброизоляторы
В Квантум-парке МГТУ им. Н.Э. Баумана в ближайшее время начнется установка пружинных виброизоляторов, необходимых для функционирования «плавающих» полов. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Квантум-парк - объект, отличающийся кропотливым подходом к проектированию и строительству, разместится по соседству с Центральным кластером и станет уникальной составляющей «сердца» будущей технологической долины. Готовность его уже превышает 65%», - добавил он.
По словам Загрутдинова, виброизоляторы произведены в России специально для проекта. Они состоят из 257 небольших элементов из стали, высотой 350 миллиметров каждый. Конструкции позволят снизить динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечив комфортные условия для работы ученых.
Глава департамента строительства столицы также сообщил, что завершение основных строительно-монтажных работ намечено на второй квартал текущего года.
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